N24 Doku 01:05 bis 01:55 Dokumentation F-16 - Fighting Falcon USA 2016 Merken Sie gilt als besonders wendiger Mehrzweckkampfflieger und gehört daher zu den meistverbreiteten Militärjets überhaupt: die F-16 Fighting Falcon. Auch in der Luftwaffe der USA hat sich das modern ausgestattete Allwetter-Kampfflugzeug seit den 1970er-Jahren bewährt und wird universell eingesetzt. Doch welche Besonderheiten zeichnen die beliebte F-16 aus? Die N24-Dokumentation bietet einen spannenden Einblick in kritische Missionen, die die Fighting Falcon schon meistern musste. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie