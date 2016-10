N24 Doku 22:05 bis 23:10 Dokumentation Phantom - Die McDonnell Douglas F-4 in Deutschland D 2014 Merken Der zweistrahlige Kampfjet McDonnell Douglas F-4 Phantom II wurde in den 50er Jahren in den USA entwickelt. Neben der US-Marine und der US-Luftwaffe orderte auch die deutsche Luftwaffe Flugzeuge dieses Typs. In Deutschland waren die F-4 und ihre Crews ca. 40 Jahre lang für die Sicherung des deutschen Luftraums verantwortlich. Die N24-Dokumentation wirft einen Blick auf die Merkmale in der Konstruktion der F-4 Phantom II und ihren Einsatz bei der deutschen Luftwaffe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Phantom - Die McDonnell Douglas F-4 in Deutschland

