N24 Doku 19:00 bis 19:50 Dokumentation Seitensprünge der Geschichte: Nazis, UFOs, Aliens GB 2013 Merken Die mysteriöse Area 51, geheime Nazi-Technologien und die UFO-Mania im Kalten Krieg - alles zusammenhangslose Fakten des letztes Jahrhunderts? Keineswegs! Was wie der Stoff einer Science-Fiction-Story klingt, ist nämlich gar nicht so abwegig. Worin besteht der reale Zusammenhang zwischen "Nazis, UFOs, Aliens" und wie beeinflusste er den rasanten technischen Fortschritt? Antworten auf diese und weitere spannende Fragen zeigt diese Folge der "Seitensprünge der Geschichte". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Twisted History