N24 Doku 11:00 bis 12:00 Dokumentation Apokalypse - Der Erste Weltkrieg Kriegseintritt der USA F, CDN, USA, B 2015 Merken Hunger, Krankheit, Ausweglosigkeit - inzwischen leidet auch die Zivilbevölkerung massiv unter den Folgen des Ersten Weltkrieges. Am 23. Februar entlädt sich die Verzweiflung des russischen Volkes in der Februarrevolution, die die Herrschaft des Zaren beendet. Bringt der Kriegseintritt der USA ab 1917 die Wende, zum Vorteil der Briten, Franzosen, Italiener und Japaner gegen die Mittelmächte, zu denen das deutsche Kaiserreich, Österreich-Ungarn und das Osmanische Reich gehören? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mathieu Kassovitz (Narrator) François Arnaud (Narrator) Charles Chaplin (Himself) Emperor Karl (Himself) Empress Zita (Herself) James Reese Europe (Himself) Douglas Haig (Himself) Originaltitel: Apocalypse WWI