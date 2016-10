N24 Doku 09:10 bis 10:00 Magazin Welt der Wunder Gefährlicher Biss: Was tun bei einem Tollwutverdacht? Gefährlicher Biss: Was tun bei einem Tollwutverdacht? D 2015 Merken Seit Jahrtausenden bekannt und gefürchtet: Tollwut. In Deutschland wird die Virusinfektion in erster Linie von Füchsen übertragen. Dies geschieht in den seltensten Fällen jedoch direkt - wahrscheinlicher ist die Ansteckung über einen Hund. "Welt der Wunder" erklärt, was im Falle eines Tollwutverdachts zu tun ist. Außerdem: Küssen oder Joggen - was ist gesünder? Wer war Jesus wirklich? Und: Back to the 80's - wie arbeiteten Privatdetektive in den 80er Jahren? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder

