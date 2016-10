N24 Doku 06:55 bis 07:50 Dokumentation Apokalypse - Der Erste Weltkrieg Pulverfass Europa F, CDN, USA, B 2015 Merken 1914: Die Stimmung zwischen den Großmächten Deutschland, Österreich-Ungarn, Frankreich, Großbritannien und Russland ist angespannt. Das Attentat von Sarajevo am 28. Juni bringt das Fass zum Überlaufen. Den Soldaten wird ein kurzer Krieg versprochen, doch er dauert über vier Jahre. Die N24-Dokumentation erzählt mithilfe von aufwendig nachkoloriertem und zum Teil noch nie gesehenem Archivmaterial die Ereignisse von August 1914 bis November 1918 auf eindrucksvolle Weise. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Archduke Franz Ferdinand (Himself) François Arnaud (Narrator) Winston Churchill (Himself) Emperor Franz Josef (Himself) Jean Jaurès (Himself) Kaiser Wilhelm II (Himself) King George V (Himself) Originaltitel: Apocalypse WWI Drehbuch: Isabelle Clarke, Daniel Costelle

