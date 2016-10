N24 Doku 05:35 bis 06:15 Dokumentation Die UFO-Akten: Aliens unterm Skalpell USA 2014 Merken Eine Krankenschwester trifft im Jahre 1963 am Unfallort eines vermeintlichen Flugzeugabsturzes in Santa Rosa ein. Als sie dort einen verbrannten Leichnam untersuchen will, merkt sie, dass dieser nicht menschlich ist. Handelt es sich etwa um Außerirdische, die mit ihrem Raumschiff abgestürzt sind? Die Akten von MUFON, eine der größten US-Organisationen zur Erforschung von UFOs, bringen erstaunliche Hinweise zutage, die historische Ereignisse in einem neuen Licht erscheinen lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hangar 1: the UFO Files