Pro7 Fun 22:15 bis 22:45 Comedyserie The Inbetweeners Das Praktikum GB 2009 2016-10-26 04:40 16:9 Merken In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Simon Bird (Will McKenzie) James Buckley (Jay Cartwright) Blake Harrison (Neil Sutherland) Joe Thomas (Simon Cooper) Greg Davies (Mr. Gilbert) Charlie Wernham (Danny Moore) Scott McNess (Danny's Mate) Originaltitel: The Inbetweeners Regie: Ben Palmer Drehbuch: Damon Beesley, Iain Morris Altersempfehlung: ab 16

