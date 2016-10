ProSieben 01:35 bis 02:00 Comedyserie Malcolm mittendrin Zahnschmerzen USA 2006 Merken Hal verliert beim Popcornessen einen Zahn. Sein Pokerfreund Trey, ein Zahnarzt, bietet ihm seine Hilfe an. Hal ist entsetzt, als ihm der Freundschaftsdienst mit 2000 Dollar in Rechnung gestellt wird In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frankie Muniz (Malcolm) Jane Kaczmarek (Lois) Bryan Cranston (Hal) Erik Per Sullivan (Dewey) Christopher Masterson (Francis) Justin Berfield (Reese) Scott Director (Kunde) Originaltitel: Malcolm in the Middle Regie: Steve Love Drehbuch: Jay Kogen Kamera: Mike Weaver Musik: Charles Sydnor Altersempfehlung: ab 6