ProSieben 23:30 bis 23:55 Comedyserie Two and a Half Men Gib Dir keine Mühe, Charlie USA 2003 2016-10-27 08:20 16:9 HDTV Merken Evelyn hat einen neuen Verehrer, Tommy, den sie ihren Söhnen unbedingt vorstellen möchte. Doch die beiden gehen nicht ans Telefon, sobald sie ihre Nummer auf dem Display erkennen. Als das Abendessen doch noch stattfindet, bringt Tommy seine Tochter mit - und die war schon einmal mit Charlie im Bett In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith Harper) Melanie Lynskey (Rose) Holland Taylor (Evelyn Harper) Kristin Bauer van Straten (Laura) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Andy Ackerman Drehbuch: Susan Beavers, Don Foster Kamera: Steven Silver Musik: Grant Geissman, Dennis C. Brown Altersempfehlung: ab 6