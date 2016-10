ProSieben 19:05 bis 20:15 Magazin Galileo Was wurde eigentlich aus Klonen? D 2016 16:9 HDTV Merken Eine Klon-Armee und Wunsch-Babys aus dem Katalog - Wirklichkeit oder Schreckensvision? In Asien baut eine Firma, die bereits über 800 Hunde geklont hat, eine riesige Klonfabrik. Den Klon-Boom möglich gemacht hat die sogenannte "DNA Schere", ein neu entwickeltes Verfahren, das man auch bei Menschen einsetzen kann. Deutschlands führender Klonwissenschaftler erzeugt bereits menschliche Zellen und Organe in Schweinen. Wann werden Wissenschaftler den ersten Menschen klonen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Aiman Abdallah Originaltitel: Galileo