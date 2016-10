ProSieben 11:15 bis 11:45 Comedyserie Mike & Molly Mike wird schwach USA 2011 2016-10-27 05:20 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Mike tut sich sehr schwer, seine Diät einzuhalten. Während eines Treffens der Overeaters Anonymous schleicht er sich sogar hinaus und verdrückt einen Schokoriegel. Dabei wird er von Harry ertappt. Dieser will nun sein Sponsor sein In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Billy Gardell (Officer Mike Biggs) Melissa McCarthy (Molly Flynn) David Anthony Higgins (Harry) Kevin Brief (Al) Brendan Patrick Connor (George) Cleo King (Großmutter) Swoosie Kurtz (Joyce Flynn) Originaltitel: Mike & Molly Regie: James Burrows Drehbuch: Alan J. Higgins, Chuck Lorre, Mark A. Roberts Kamera: Gary Baum Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 6