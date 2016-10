ProSieben 07:25 bis 07:50 Comedyserie Two and a Half Men Eine Flasche Wein und ein Presslufthammer USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Lyndsey möchte, dass Alan bei ihr einzieht. Alan ist sich aber unsicher, denn er liebt Lyndsey gar nicht richtig, wie er Charlie gesteht. Charlie will aber seinen Bruder überzeugen, das Angebot von Lyndsey unbedingt anzunehmen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Charlie Sheen (Charlie Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith Melnick) Conchata Ferrell (Berta) Courtney Thorne-Smith (Lyndsey Makelroy) Kelly Stables (Melissa) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Don Foster, Eddie Gorodetsky, Jim Patterson Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12

