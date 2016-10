RTL NITRO 23:40 bis 00:25 Krimiserie Burn Notice Bittere Pillen USA 2008 HDTV Live TV Merken Sams alter Kumpel Virgil Watkins, dem Michael in einem früheren Fall schon einmal geholfen hatte, taucht wieder in Miami auf und benötigt abermals Hilfe: Marcela Flores, die Tochter eines Freundes von Virgil, steckt in Schwierigkeiten. Sie arbeitet für eine Hilfsorganisation, der vor Kurzem eine große Medikamentenlieferung gestohlen wurde. Virgil und Michael gelingt es schnell, den Dieb ausfindig zu machen. Über den Dealer Feldman erfahren sie, dass die Medikamente bei einem gewissen Gerard sind, der diese aber schon verkauft hat. So bleibt Michael nur eine Möglichkeit: Er schleust sich in Gerards Gang ein - mit dem Ziel, dessen Aufmerksamkeit auf einen anderen, noch viel lukrativeren Deal zu lenken. Neben diesem Fall versucht Michael weiterhin herausfinden, was es mit dem Scharfschützengewehr auf sich hat, das er gemeinsam mit einem von Carlas Schergen transportiert hatte. Zu diesem Zweck bittet er Fiona, den Kontakt zu dem Waffenhändler Seymour herzustellen. Von ihm erfährt Michael, dass das Gewehr dazu dienen soll, ein Attentat zu begehen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeffrey Donovan (Michael Westen) Gabrielle Anwar (Fiona Glenanne) Bruce Campbell (Sam Axe) Sharon Gless (Madeline Westen) Max Martini (Gerard) Silas Weir Mitchell (Seymour) Chris Ellis (Virgil Watkins) Originaltitel: Burn Notice Regie: Jeremiah S. Chechik Drehbuch: Matt Nix, Rashad Raisani Kamera: William Wages Musik: John Dickson Altersempfehlung: ab 12