RTL NITRO 22:00 bis 22:50 Krimiserie The Blacklist Der Richter (Nr. 57) USA 2014 HDTV Merken Wie aus dem Nichts taucht ein Staatsanwalt, der zwölf Jahre lang vermisst wurde, plötzlich wieder auf. Red glaubt, dass hinter seinem Verschwinden "der Richter" steckt. Ein Mythos, an den Gefangene im ganzen Land glauben. Unschuldig Verurteilte schicken per "geheimer Post" Nachrichten an ihn, in denen sie "den Richter" um Hilfe bitten. Er überprüft die Fälle und falls sich bewahrheitet, dass der Verurteilte unschuldig verurteilt wurde, sucht er den "Schuldigen" auf und sorgt für 'Gerechtigkeit'. Tom wird auf einer Lehrerkonferenz von Jolene, einer Kollegin, angemacht und seine Ehe auf die Probe gestellt. Unabhängig davon, lässt Red diese Frau zeitgleich überprüfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Spader (Raymond "Red" Reddington) Megan Boone (Elizabeth Keen) Diego Klattenhoff (Donald Ressler) Ryan Eggold (Tom Keen) Harry J. Lennix (Harold Cooper) Dianne Wiest (Ruth Kipling) Hisham Tawfiq (Dembe) Originaltitel: The Blacklist Regie: Peter Werner Drehbuch: Jonathan Shapiro, Lukas Reiter, Jon Bokenkamp Kamera: Michael Caracciolo, Frank Prinzi Musik: James S. Levine, Dave Porter

