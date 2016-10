RTL NITRO 20:15 bis 21:05 Krimiserie Law & Order: Special Victims Unit Familienehre USA 2005 2016-10-26 01:15 HDTV Merken Der schwerreiche Gabriel Duvall wird zum Hauptverdächtigen im Fall Bauclair. Die illegale Einwanderin wurde vergewaltigt und starb an Herzversagen. Zudem wurde sie vom Täter mit einem Bündel Hundert-Dollar-Scheinen geknebelt. Handelt es sich um einen Serientäter? Benson (Mariska Hargitay) und Stabler (Christopher Meloni) erfahren von der Aktivistin Mildred Quintana, dass in den vergangenen drei Jahren bereits 16 Frauen unter ähnlichen Umständen missbraucht wurden. Als diese Verbrechen untersucht werden, verschwindet die einzige Zeugin, die den Täter identifizieren könnte, spurlos? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Meloni (Detective Elliot Stabler) Mariska Hargitay (Detective Olivia Benson) Richard Belzer (Sergeant John Munch) Diane Neal (Casey Novak) Ice-T (Detective Odafin 'Fin' Tutuola) B.D. Wong (Dr. George Huang) Dann Florek (Captain Don Cragen) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Juan José Campanella, Arthur W. Forney Drehbuch: Dick Wolf, Amanda Green Musik: Mike Post