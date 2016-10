RTL NITRO 13:35 bis 14:00 Comedyserie King of Queens Außer Rand und Band USA 2001 HDTV Live TV Merken Doug und Carrie haben Krach: Doug wirft seiner besseren Hälfte vor, dass sie Arthur ständig gängelt und an der kurzen Leine hält. Das ist natürlich zu viel für Carrie, die sich fürchterlich über Dougs Ignoranz aufregt und ihm kurzerhand die alleinige Verantwortung für Arthur überträgt. Doch wie durch ein Wunder kommt Doug hervorragend mit Arthur klar - zumindest bis zu dem Tag, an dem der alte Herr unbedingt nach Connecticut fahren möchte, was Doug mit allen Kräften verhindern will... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Victor Williams (Deacon Palmer) Patton Oswalt (Spence Olchin) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Pamela Gordon (Enid) J.J. Johnston (Chick) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: Michael J. Weithorn, David Litt Musik: Kurt Farquhar