RTL NITRO 11:10 bis 12:00 Actionserie Renegade - Gnadenlose Jagd In den Straßen von New York USA 1996 Live TV Merken Reno will nach New York fliegen, da sich dort der bekannte Betrüger Hound Adams aufhält, der mit einer Aufnahme auf einer Kassette wahrscheinlich Renos Unschuld beweisen kann. Allerdings ist es nicht leicht an Hound heranzukommen, und da sich Reno in New York nicht besonders gut auskennt, dauert es ein wenig, bis Reno Hound fassen kann. Doch gerade als Reno mit dem Mann sprechen will, taucht auch die Polizei auf und Reno muss sich selber in Schutz bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorenzo Lamas (Reno Raines) Branscombe Richmond (Bobby Sixkiller) Kathleen Kinmont (Cheyenne Phillips) Greg Lewis (Gregory) Geoffrey Blake (Hound Adams) Rajia Baroudi (Grete) Lisa Alpert (Randy) Originaltitel: Renegade Regie: Ron Satlof Drehbuch: Stephen J. Cannell, Donald Marcus Kamera: Kenneth L. Gibb Musik: Roger Neill