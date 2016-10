RTL NITRO 08:50 bis 09:40 Krimiserie Matlock Als Zugabe Mord USA 1987 Live TV Merken Der berühmte Countrysänger Jimmy Legrand wird des Mordes an seiner Schwägerin verdächtigt. Diese wurde mit Legrands Wagen überfahren. Die Staatsanwaltschaft ist sich sicher, dass Legrand am Steuer saß und eigentlich seine Ehefrau Kitty umbringen wollte, denn die Schwestern sehen sich zum Verwechseln ähnlich. Der Country-Star drohte immer mehr seiner Alkoholsucht zu verfallen, weshalb sich Kitty von ihm trennen wollte. Matlock nimmt sich des verzweifelten Mannes an und gemeinsam versuchen sie, Jimmys Unschuld zu beweisen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andy Griffith (Benjamin Matlock) Nancy Stafford (Michelle Thomas) Kari Lizer (Cassie Phillips) Kene Holliday (Tyler Hudson) Julie Sommars (A.D.A. Julie March) David Carradine (Jimmy Legrand) Diana Bellamy (Molly Parnell) Originaltitel: Matlock Regie: Charles S. Dubin Drehbuch: Doc Barnett, Dean Hargrove Musik: Dick DeBenedictis

