Dokusoap Redrum - Am Anfang war der Mord Trau niemals deinem Stiefvater USA 2014 Salisbury in North Carolina ist ein sonniger, warmer Ort - doch im Juli des Jahres 2005 senkte sich eisige Kälte über die Stadt: Brittany Loritts, ein 18-jähriges Mädchen, das noch ihr ganzes Leben vor sich hatte, wurde brutal ermordet. Die hübsche, immer gut gelaunte Brittany hatte gerade die Highschool abgeschlossen, genoss einen wunderbaren Sommer am Strand und romantische Dates mit ihrem Freund. Und sie konnte es kaum erwarten, endlich aufs College zu gehen, um ein völlig freies Leben zu führen. Doch diese Träume wurden auf tragische Weise durchkreuzt. Konnte es der Täter nicht ertragen, Brittany gehen zu lassen? Originaltitel: Redrum