TLC 01:30 bis 02:15 Unterhaltung Die Forensiker - Profis am Tatort Freiwild USA 2008 Merken Janice Dodson hat gerade geheiratet und nimmt ihren frisch gebackenen Ehemann Bruce zum ersten Mal mit auf die Jagd. Doch der Ausflug in die wildromantische Natur von Colorado soll ein schreckliches Ende nehmen: Janice findet Bruces Leiche in einem abgelegenen Gebiet der Uncompahgre Mountains. Nun müssen die Ermittler herausbekommen, ob Bruce von einer verirrten Kugel getroffen wurde, oder ob er die Zielscheibe eines Killers war. Bruce Dodson arbeitete als Labortechniker in einer medizinischen Einrichtung, und es ist sein Boss, der Gerichtsmediziner Dr. Thomas Canfield, der die Autopsie vornimmt und nach forensischen Beweisen für vorsätzlichen Mord sucht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Extreme Forensics