TLC 23:00 bis 23:50 Krimiserie True Nightmares Die Prophezeiung USA 2015 Leonarda Cianciulli ist 15, als ihr eine Wahrsagerin die Zukunft deutet: Sie wird bald einen Mann kennenlernen, ihn heiraten und viele Kinder bekommen. Doch dann kommt der Nachsatz: Keines der Kinder wird überleben! Die Prophezeiungen treffen ein. Leonarda heiratet Raffaele und hat 13 Totgeburten. Völlig verzweifelt fleht sie die himmlischen Geister an - und wird erhört: Ein gesunder Junge kommt zur Welt. Giuseppe ist Leonardas größtes Glück. Und umso größer ist ihre Verzweiflung, als er beim Ausbruch des Zweiten Weltkriegs einen Einberufungsbescheid erhält. Leonarda will alles tun, um Giuseppes Leben zu retten. Doch der Weg, den sie wählt, ist mehr als schockierend. Originaltitel: True Nightmares