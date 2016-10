TLC 19:20 bis 20:15 Dokusoap My Big Fat Gypsy Wedding Die ausgeflippte Brautjungfer USA 2014 Merken Gypsy-Matriarchin Nettie Stanley hat neun Kinder, von denen zwei bereits verheiratet sind. Doch Loslassen ist nicht leicht für die Über-Mutter: Als ihr ältester Sohn Heath kurz vor dem Ja-Wort stand, zerstritt sich Nettie mit seiner Braut. Und als ihre Tochter Nukkie an der Reihe war, gab es Krieg mit der Schwiegermutter. Jetzt will Nettie die Hochzeit ihres Zweitältesten Whitey mit seiner Zukünftigen Lottie in vollen Zügen genießen. Doch Tochter Dallas macht ihr einen Strich durch die Rechnung: Whitey will seine kleine Schwester unbedingt als Lotties Brautjungfer dabeihaben, aber Dallas verträgt sich mit keinem und sorgt ständig für Ärger und Dramen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Big Fat American Gypsy Wedding