TLC 17:25 bis 17:55 Dokusoap Alle meine Frauen Valentinstag mal vier USA 2012 Welchen Tag würden Polygamisten am liebsten aus dem Kalender streichen? Den Valentinstag! So geht es auch Kody Brown und seinen vier Frauen. Doch die Tradition verlangt, dass sie diesen Feiertag der monogamen Liebe trotzdem würdigen. Nachdem Kody mit seinen Töchtern bei einem Kinder-Valentinstanz in der Schule war, geht es ans Eingemachte: Was werden seine Frauen von ihm erwarten? Soll er Blumen für Robyn besorgen oder Pralinen für Janelle? Doch es gibt wichtigere Probleme: Meri sucht einen neuen Spezialisten auf, um vielleicht doch noch schwanger zu werden, und die Familie bekommt schlechte Nachrichten vom Immobilienmakler. Schauspieler: Kody Brown (Himself) Eric Hansen (Himself) Danielle Tumminio (Herself) Originaltitel: Sister Wives Regie: Tim Gibbons