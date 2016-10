TLC 13:20 bis 13:45 Dokusoap Geizhälse Extrem Abdul / Vickie USA 2012 Merken Abdul ist der geborene Feilscher und stolz darauf, für jegliches Produkt einen günstigen Preis auszuhandeln. Selbst vor Accessoires wie Ballons und einer Torte für die Geburtstagsparty seiner Frau macht seine Leidenschaft fürs Handeln keinen Halt. Doch setzt er dabei das Glück seiner Liebsten aufs Spiel? Auch die fünffache Mutter Vickie gewährt "Geizhälse extrem" Einblicke in ihr gewollt sparsames Leben. So lehnt es Vickie als passionierter Geizhals rundweg ab, Geld für ein Telefon, einen Fernseher oder gar neue Kinderkleidung auszugeben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Extreme Cheapskates