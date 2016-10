TLC 07:00 bis 07:45 Dokusoap Fashionistas - Shoppen mit Stil Sexy Styling für's Date GB 2013 Merken In welchem Outfit glänzt man bei einer Filmpremiere auf dem roten Teppich, und was sollte man tragen, um ein Business-Upgrade im Flugzeug zu bekommen? Vier Kandidatinnen treten in dieser Folge der Shopping-Show gegeneinander an, um die Jury und auch Gast-Jurorin Adriana Abascal, ehemalige Miss Mexiko, von ihrer Stilsicherheit zu überzeugen. Model Jemelin, die extravagante Anette, Glitzer-Queen Duyal und die schöne Nyomi beginnen ein Shopping-Rennen gegen die Uhr, um den Titel der "Fashionista" einzuheimsen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ultimate Shopper

