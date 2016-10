ONE 05:30 bis 06:15 Dokumentation Alles Lüge oder was? Wenn Nachrichten zur Waffe werden D 2015 2016-10-26 09:30 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Ein Video erregte Anfang 2015 weltweit Aufsehen. Es zeigte wie ein etwa zwölfjähriger Junge, angeleitet von einem Kämpfer der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS), aus nächster Nähe scheinbar zwei enttarnte russische Spione erschoss. Experten des Bundesnachrichtendienstes (BND) haben den Clip nun als Inszenierung bezeichnet. 'Wir können ausschließen, dass diese beiden Männer während dieses Videos tatsächlich ermordet worden sind', sagt ein namentlich nicht genannter BND-Mann. Im Mittelpunkt des Films von NDR-Reporter Klaus Scherer stehen gleich mehrere sogenannte 'Fake News', die vor allem dank sozialer Netzwerke und Online-Plattformen wie "YouTube" mitunter Millionen Zuschauer erreichten. Auch ein Junge, der angeblich im Kugelhagel ein Mädchen aus einem Autowrack rettet, machte so als "syrischer Heldenjunge" im Internet Karriere. In Wahrheit hatte ein norwegischer Regisseur die Szene auf Malta gedreht, um auf Kinderschicksale im Krieg hinzuweisen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Alles Lüge oder was? Regie: Klaus Scherer