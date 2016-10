SWR 23:30 bis 00:30 Dokumentation Neue Freunde in Mannheim - Integrationshilfe ganz unbürokratisch D 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Valerie Nwigwe kam vor vier Jahren nach Deutschland, um den Deutsch-Nigerianer Wilfried zu heiraten. In ihrer nigerianischen Heimat war sie eine respektierte Stammesprinzessin. In Deutschland bemüht sie sich bislang vergeblich um die Anerkennung ihrer Schul- und Studienabschlüsse. Mit der Bürokratie steht sie auf dem Kriegsfuß und auch die Mentalität ihrer neuen Heimat versteht sie nicht wirklich. Ein Fall für das Mannheimer Caritas-Projekt "Mannheimer Integrationsbegleiter", kurz "MAI" genannt. In diesem Projekt treffen engagierte Mannheimer auf Neuankömmlinge aus dem Ausland. Im Haus der Caritas lernen sie sich kennen, tauschen sich aus und bilden sogenannte Tandems. Im Fachdeutsch heißt das: Integrationsbegleiter trifft Migrant. Die Wirklichkeit - wenn die Paarungen funktionieren - ist sehr viel lebendiger und bunter. Valerie trifft sich mit ihrer Tandempartnerin Sandra, einer peruanischen Psychologin, die einst selbst mühsam lernen musste, wie man sich in der kalten europäischen Welt zurechtfindet. In 15 Jahren hat sie eine Menge Erfahrungen gesammelt, die jetzt Valerie zugutekommen. Gemeinsam gehen sie zu Behörden, Schulen, ins Jobcenter. Und zwischen all den vernünftigen Aktionen haben sie auch eine Menge Spaß. Außerdem begleitet der Film ein zweites Tandem: die Soziologin Amrei Maddox und Mariam Putrus, eine Physikerin aus Bagdad. Mariam musste mit ihrem Mann und ihren drei Kindern aus dem Irak flüchten, weil sie Christen sind. In Mannheim müssen sie ganz klein wieder anfangen. Nicht einfach für die ehrgeizige Akademikerin. Aber Amrei hilft bei der Wohnungssuche, bei Schulfragen und wird auch für die Kinder zu einer wichtigen Figur. Am Ende gewinnen alle: Betreuer und Betreute. Kulturverständnis wird mit "MAI" nicht zur Einbahnstraße, zum Integrationszwang, sondern zum Austausch. Für eine Stadt wie Mannheim, mit einem Ausländeranteil von 40 Prozent ein wirklich zukunftsweisendes Projekt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Neue Freunde in Mannheim