Magazin Kaffee oder Tee Der SWR Nachmittag Tagesgespräch: Was meinen Sie? / Gute Reise: Palermo / Tagesthema: Kreuzfahrten / Staunen im Südwesten: Filme wie gemalt / Abenteuer Haushalt: Der Haushalts-Tipp - Staubsauger / Die 2. Chance beim Kaffee-oder-Tee Quiz! / Daheim im Südwesten: damals und heute - Deutscher Lehrerpreis 2016 Tagesgespräch - Was meinen Sie? Zuschauermeinungen zu aktuellen Themen werden live am Telefon abgefragt. Gute Reise: Palermo Palermo ist die Hauptstadt im Norden der autonomen Region Sizilien. Viele haben in den engen Gassen ein ungutes Gefühl, zudem ist es im Sommer brodelnd heiß. Palermo muss man erst für sich erschließen, manch einer ist da hilflos. Ein guter Tipp ist: Suchen Sie sich einen so genannten Reiseengel. Das sind Menschen, die schon lange in Palermo wohnen und Touristen kostenlos die Stadt zeigen. Tagesthema: Kreuzfahrten Mit Gaby Schlichenmaier, Kreuzfahrtspezialistin Die Deutschen sind mittlerweile mit fast 2 Millionen Kreuzfahrt-Buchungen weltweit nach den USA auf Platz 2. Seit 2004 hat sich die Zahl der Buchungen mehr als verdreifacht. Dabei entfallen ca. ein Drittel aller Buchungen auf Mittelmeerkreuzfahrten, trotz Flüchtlingskrise und latenter Terrorgefahr in den nordafrikanischen Mittelmeer-Anrainerstaaten. Für welchen Urlaubertyp die Kreuzfahrten das Richtige sind und viele weitere Fragen klärt Gaby Schlichenmaier aus Asperg. Die Tel.Nr. um Fragen zu stellen lautet: 0180-229-1545 (6 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, mobil evtl. abweichende Kosten) Staunen im Südwesten: Filme wie gemalt Fotografieren ist heute keine Kunst mehr - ...sagen die, die wissen, wie man mit speziellen Programmen Fotos super aussehen lässt. Es gibt auch Programme, mit denen man Fotos so verändern kann, dass sie wie Kunstwerke aussehen. Das mit einer Film-Kamera hinzukriegen, ist allerdings eine Sensation. Ein Freiburger Student hat dafür ein Programm entwickelt. Es lässt Filmaufnahmen so aussehen, als hätte Picasso, van Gogh oder ein anderer Künstler sie gemalt. Abenteuer Haushalt Der Haushalts-Tipp: Staubsauger Mit Martina Schäfer, Hauswirtschaftliche Betriebsleiterin Der Staubsauger: Welcher ist der Richtige für mich? Martina Schäfer, hauswirtschaftliche Betriebsleiterin, gibt heute in Kaffee oder Tee Tipps zu Anschaffung und Pflege. Die 2. Chance beim Kaffee-oder-Tee Quiz! Die Telefonnummer, um mitzumachen, lautet: 0180 229 2000 (6 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, mobil evtl. abweichende Kosten) Daheim im Südwesten - damals und heute Deutscher Lehrerpreis 2016 Mit Dr. Patrick Bronner, Friedrich-Gymnasium Freiburg Den Deutschen Lehrerpreis für besonders innovativen Unterricht bekam in diesem Jahr das Friedrich-Gymnasium in Freiburg für die Integration von Handys und Tablets in den Unterricht. Dr. Patrick Bronner, Initiator des Projekts, erzählt live im Studio vom großen Erfolg des Projekts. Moderation: Heike Greis Gäste: Gaby Schlichenmaier (Kreuzfahrtspezialistin), Martina Schäfer (Hauswirtschaftliche Betriebsleiterin), Dr. Patrick Bronner (Friedrich-Gymnasium Freiburg)