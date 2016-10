SWR 15:15 bis 16:00 Reportage Die Tricks mit Brot und Brötchen Was wir wirklich essen D 2014 Stereo Untertitel 16:9 Merken Backwarenhersteller locken mit Slogans wie "frisch gebacken", "Tradition" und "selbst gemacht". Statt, wie versprochen, zum Handwerk, greifen viele Bäckereien zu chemischen Mitteln. Moderator Jo Hiller zeigt gemeinsam mit Experten, wie Verbraucher bei Brot, Brötchen und Kuchen getäuscht werden. Jedes Jahr essen die Deutschen durchschnittlich mehr als 80 Kilogramm Brot und Brötchen pro Kopf. Dafür geben sie immer mehr Geld aus. Viele Bäckereien kassieren inzwischen circa 60 Cent für ein Brötchen und vier Euro für ein Brot. Kaum ein Kunde ahnt, welche Ware er häufig dafür bekommt. Industrielle Backmischungen mit chemischen Zusatzstoffen haben mit traditionellem Backen nicht mehr viel zu tun. Auch bei Vollkornprodukten wird oft geschummelt, der Vollkornanteil ist häufig niedriger als erlaubt. Verbraucher essen deswegen oft weniger gesund, als sie eigentlich wollen. Außerdem recherchiert Jo Hiller, welche Zutaten in günstigen Aufbackbrötchen stecken und testet Kuchen von großen und kleinen Bäckereien. Hier werden Kunden ebenfalls häufig hinters Licht geführt. Erdbeerschnitten und Kopenhagener kommen oft aus der Fabrik statt aus der Backstube. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jo Hiller Originaltitel: Die Tricks mit Brot und Brötchen