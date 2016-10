ONE 19:05 bis 20:00 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 122 D 2006 Stereo Live TV Merken Maxim gerät wegen seiner Mafia-Schulden immer mehr unter Druck. Da schlägt ihm sein Gläubiger einen Deal vor: Vorgebliche Weinhändler werden dem Fürstenhof einen preiswerten Wein mit dem Château Racaille-Etikett liefern, dem Hotel aber den echten Château Racaille in Rechnung stellen. Xaver lernt in der Dorfkneipe eine attraktive Frau kennen, zu der er sich auf magische Weise hingezogen fühlt. Am nächsten Tag sieht er die schöne Natalie im Fürstenhof wieder. Was er nicht weiß: Natalie ist Hoteltesterin! Ihr Urteil über den Fürstenhof fällt zunächst sehr positiv aus. Auch an Roberts neuen exquisiten Menüs findet sie größten Gefallen. Robert sieht sich seinem zweiten Stern ein Stück näher gekommen - bis Natalie den Château Racaille probiert... Alexander ist geschockt über Katharinas Frage, ob er die Trennung wolle. Zur Versöhnung arrangiert Katharina einen schönen Abend in Alexanders Wohnung, der in einer romantischen Nacht endet. Auch Laura überlegt nach dem verkorksten Abend mit Lars, wie sie die Sache wieder gut machen könnte. Sie entscheidet sich für einen Überraschungsbesuch in Lars' neuer Wohnung. Beide genießen die vertraute Nähe und landen schließlich im Bett. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henriette Richter-Röhl (Laura Mahler) Jan van Weyde (Xaver Steindl) Julia Haacke (Natalie Hoffmann) Simone Heher (Katharina Saalfeld) Gregory B. Waldis (Alexander Saalfeld) Wayne Carpendale (Lars Hoffmann) Sebastian Deyle (Maxim Klinker-Emden) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Carsten Meyer-Grohbrügge, Klaus Knoesel Drehbuch: Claudia Piras