RTL II 09:00 bis 11:00 Dokusoap Frauentausch Heute tauschen Claudia (48) und Martina (27) die Familien D 2015 16:9 HDTV Live TV Merken Claudia (48), Geschäftsführerin einer GmbH, und ihr Verlobter Pascal (37) führen ihr persönliches Traumleben. Die Beiden haben es sich in ihrem Eigenheim gemütlich gemacht. Trotzdem gibt es noch einiges zu tun, denn in einem Haus fällt immer Arbeit an. Claudia ist sehr pingelig und perfektionistisch veranlagt - das bekommt hin und wieder auch Pascal zu spüren. Egal, ob etwas renoviert werden muss oder ob es sich um den täglichen Haushalt handelt: Claudia ist eine absolute Powerfrau. Sie schraubt und hämmert was das Zeug hält. Ihr Pascal, der als Industriemechaniker arbeitet, ist das komplette Gegenteil seiner Verlobten. Zumindest wenn es um das Temperament geht: Pascal ist eher der ruhige Part in der Beziehung und lässt seine Claudia auch mal an die Decke gehen. Das Paar hat dennoch den perfekten Mittelweg gefunden und möchte nicht mehr ohne einander leben. Beim Experiment Frauentausch wollen die beiden zeigen, was für eine Managerin Claudia auch privat ist und wie sie jede Herausforderung ohne Probleme meistern kann. Claudia und Pascal sind siegessicher und wollen den Kampf um die Tauschmutter der Woche und die Reise gewinnen. Martina (27) und Roland (29) leben gemeinsam mit zwei Katzen und einem Hund auf rund 60 Quadratmetern. Martina arbeitet als Reinigungskraft und Roland ist als Hausmeister tätig. Die Beiden verbringen jede freie Minuten miteinander und das meist zuhause oder bei Spaziergängen mit dem Hund. Allerdings hat Roland eine große Leidenschaft und die treibt seine Angebetete in den Wahnsinn. Der 29-jährige spielt nämlich am liebsten mit seiner Konsole anstatt mit seiner Göttergattin. Deswegen hält die 27-jährige, ihren Roland mit regelmäßigen Dessous-Shoppingtouren auf Trab. Trotz der einen oder anderen Meinungsverschiedenheit, ist das Paar zufrieden mit sich und seinem Leben. Grund genug, um einmal das Abenteuer Frauentausch zu wagen und sich auf den Battle um die Tauschmutter der Woche einzulassen. Aktiv trifft auf Passiv. Temperamentvolle Powerfrau auf gemütliches Frauchen vom Lande. Der Wettbewerb kann beginnen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Frauentausch

