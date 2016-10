RTL II 05:10 bis 06:00 Dokusoap Die Straßencops West - Jugend im Visier All Inclusive Urlaub / Die Eingesperrte Schwiegermutter / Das Bettler-Mädchen / Nachbarschaftshilfe D 2016 16:9 HDTV Live TV Merken Bremsen quietschen, eine junge Frau liegt am Boden. Doch was die Polizisten dann sehen, macht sie sprachlos: Aus dem Mund der Jugendlichen tritt Schaum aus. Die Cops müssen die Ursache herausfinden, sie selbst kann keine Aussage machen. Mit dem Unfall lässt sich dieser Zustand zumindest nicht erklären... Am Anfang von Fall zwei steht ein Notruf. Manuela (35) wurde in ihrer Wohnung eingesperrt. Die eintreffenden Cops finden zwar ausgelassene Partygäste - aber keine Spur von Lauras (18) Schwiegermutter. Stattdessen werden die Beamten für Stripper gehalten. Um Kindeswohl geht es im dritten Fall: Ladenbesitzerin Nina (33) macht sich Sorgen um das Kleinkind einer Bettlerin. Doch bald stellt die Polizei fest, dass das junge Mädchen offenbar gar kein Deutsch versteht. Wenn Frauen sich prügeln, steckt oft ein Mann dahinter. Auch in Fall vier ist das so. Allerdings ist der Zankapfel erst 15 Jahre alt! Als Mutter Ela (35) Nachbarin Jutta (42), die ihren pubertierenden Sohn verführt hat, im Treppenhaus trifft, rastet sie aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Straßencops West - Jugend im Visier