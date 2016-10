BR Fernsehen 03:40 bis 04:25 Diskussion Jetzt red i Pokern um CETA - Wer profitiert vom Freihandel? D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken "jetzt red i" kommt dieses Mal aus Ergolding bei Landshut mit folgendem Thema: Pokern um CETA - Wer profitiert vom Freihandel? Am 27. Oktober soll CETA, der Handelsvertrag zwischen der EU und Kanada, in Brüssel unterzeichnet werden. Danach müssen die nationalen Parlamente der Vereinbarung aber noch zustimmen. Und genau das wollen die Gegner in Bayern mit einem Volksbegehren verhindern. Mehr als 85.000 Unterschriften haben sie bereits gesammelt. Ihre Befürchtung ist, dass der Verbraucher draufzahlen wird. Denn mit dem neuen Abkommen soll nicht nur der Handel erleichtert werden, auch Arbeits- und Verbraucherschutz werden neu geregelt. Die bayerische Staatsregierung und die Wirtschaft sehen in den Freihandelsabkommen dagegen große Chancen: Diese kurbeln das Wirtschaftswachstum an, weil Zölle wegfallen und somit der Austausch von Waren und Dienstleistungen erleichtert wird. Außerdem werden Industrienormen und Produktionsstandards angeglichen. Sind CETA und TTIP also eine Chance für Bayern oder doch eher ein Risiko? Was bringt der Freihandel den Verbrauchern? Welche Vorteile erwarten sich bayerische Unternehmen? Wer sind die Gewinner und wer die Verlierer von CETA und TTIP? Darüber diskutieren die Bürger mit Sigi Hagl, der Landeschefin der Grünen und Erwin Huber (CSU), dem Vorsitzenden des Wirtschaftsausschusses im Bayerischen Landtag. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tilmann Schöberl, Franziska Storz Gäste: Gäste: Sigi Hagl (Landeschefin der Grünen), Erwin Huber (CSU, Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses im Bayerischen Landtag) Originaltitel: Jetzt red i