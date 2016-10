BR Fernsehen 01:10 bis 02:40 Drama Glücksbringer A, D 2011 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Agnes Wieland führt mit ihrem wesentlich jüngeren Mann Leo ein renommiertes Wiener Schmuckgeschäft. Der Altersunterschied spielt in ihrer harmonischen Ehe kaum Rolle. Als Agnes die Diagnose Lungenkrebs erhält, verschweigt sie ihrem Gatten die Wahrheit und zieht sich immer mehr zurück. Als das Paar zufällig die junge Eventmanagerin Vera Lauber kennenlernt, will sie Leo mit Vera zusammenbringen. Denn die stolze, aber zutiefst verzweifelte Frau ist sich sicher, dass ihre Tage gezählt sind. Agnes ist eine beneidenswerte Frau. Die stolze Geschäftsführerin eines renommierten Wiener Schmuckgeschäfts ist seit 17 Jahren glücklich mit dem jüngeren Juwelier Leo Wieland verheiratet. Er entwirft für sie die exklusiven Kollektionen und beweist ihr trotz des offensichtlichen Altersunterschiedes täglich seine große Liebe. Doch alles ändert sich, als Agnes von ihrem Arzt eine niederschmetternde Diagnose erhält: Sie hat Lungenkrebs, eine Operation und die nachfolgende Chemotherapie sind unumgänglich. Aus Angst verschweigt Agnes das ärztliche Testergebnis und gibt als Grund für ihren Husten einen bronchialen Infekt an. Durch Zufall lernt das Paar eines Tages den kleinen Max Lauber und dessen junge, attraktive Mutter Vera kennen. Leo freundet sich sofort mit Max an und auch Eventmanagerin Vera ist ihm nicht unsympathisch. So reift in der todkranken Agnes ein Plan: Vera wäre die perfekte Partnerin für Leo. Eine Tatsache, die sich bestätigt, als sich die beiden auf Agnes' subtiles Betreiben hin näherkommen. Die zunehmende Verzweiflung seiner Frau verunsichert den nichts ahnenden Leo, ihre emotionale Entfremdung schreckt ihn ab. Agnes, die bereits mit ihrem Leben abgeschlossen hat, offenbart sich nur dem verständnisvollen Kurt Wagner, den sie im Pflegeheim ihrer Mutter kennenlernt. Kurz nach dem glamourösen Präsentationsabend der neuen Kollektion kommt es schließlich zum Eklat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christiane Hörbiger (Agnes Wieland) Filip Peeters (Leo Wieland) Muriel Baumeister (Vera Lauber) Erwin Steinhauer (Kurt Wagner) Simon Morzé (Max Lauber) Dany Sigel (Inge Rath) Otto Tausig (Viktor Wagner) Originaltitel: Der Glücksbringer Regie: Jörg Grünler Drehbuch: Werner Sallmaier Kamera: Markus Selikovsky Musik: Marius Ruhland Altersempfehlung: ab 6