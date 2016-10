BR Fernsehen 19:30 bis 20:00 Familienserie Dahoam is Dahoam Folge: 1801 Louises Heiligtümer D 2016 2016-10-26 02:40 Stereo Untertitel 16:9 Neue Folge Live TV Merken Pfarrer Kurz zeigt Schattenhofer andächtig eine Reliquie, die er geerbt hat. Kann Schattenhofer mit dem Fingerknochen etwas anfangen. Oder sein Luiserl? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ursula Erber (Theresa Brunner) Heidrun Gärtner (Annalena Brunner) Brigitte Walbrun (Rosi Brunner) Holger Matthias Wilhelm (Gregor Brunner) Tommy Schwimmer (Florian Brunner) Senta Auth (Veronika Brunner) Hermann Giefer (Martin Kirchleitner) Originaltitel: Dahoam is Dahoam Regie: Didi Gassner