BR Fernsehen 13:30 bis 14:15 Arztserie In aller Freundschaft So weit die Gefühle tragen D 2006 Stereo Untertitel 16:9 Der neurotische Fritz Bertram bricht in der Cafeteria zusammen. Seine Lebensgefährtin Nina Müller ist bei ihm. Dr. Heilmann diagnostiziert eine Niereninsuffizienz. Die anstehende Dialyse, die Fritz wegen seiner Neurose kaum durchsteht, gelingt nur durch die tatkräftige Unterstützung von Nina. Durch seinen psychischen Zustand ist Bertram ein Kandidat für eine Nierentransplantation, die ihm die quälende Prozedur der Dialyse ersparen würde. Ein Organ stünde zur Verfügung, nämlich das von Nina. Doch Fritz weigert sich, weil er Angst hat, dass Nina bei der Operation etwas zustoßen könnte. Martin Stein wird von Valerie, seiner geschiedenen Frau, ins ehemals gemeinsame Haus zum Essen eingeladen. Dort erfährt er, dass sie ihren "Neuen", Stefan, heiraten will. Wenig begeistert beendet Martin daraufhin den Abend. Schauspieler: Heinrich Schafmeister (Fritz Bertram) Nicola Thomas (Nina Müller) Inka Groetschel (Valerie Stein) Henriette Zimmeck (Marie Stein) Nikolaus Gröbe (Stefan Beck) Dieter Bellmann (Professor Dr. Gernot Simoni) Thomas Rühmann (Dr. Roland Heilmann) Originaltitel: In aller Freundschaft Regie: Frank Gotthardy Drehbuch: Oliver Hein Kamera: Frank Buschner, Michael Ferdinand Musik: Oliver Gunia, Paul Vincent Gunia