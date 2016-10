BR Fernsehen 11:15 bis 12:00 Dokumentation Länder-Menschen-Abenteuer Australiens Mississippi - Der Murray Australiens Mississippi - Der Murray-River D 2011 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Der Murray, den der Schriftsteller Mark Twain den ""Mississippi Australiens"" nannte, ist der größte Fluss des fünften Kontinents. Er schlängelt sich durch New South Wales, Victoria und Queensland und mündet nach 3.000 km in den südlichen Ozean. Einst stand der Fluss für Siedlerträume und Fülle. Heute steht er für den verantwortungsvollen Umgang mit einer der kostbarsten Ressourcen, dem Wasser. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Länder - Menschen - Abenteuer