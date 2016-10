Tele 5 03:25 bis 04:50 Fantasyfilm Mythica - Weg der Gefährten USA 2015 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken In einer fantastischen Welt lange vor unserer Zeit fallen böse Mächte ein, stürzen die bisherigen Fürsten und tyrannisieren das Volk mit ihren Horden von kriegerischen Orks. In dieser dunklen Zeit entdeckt die junge Marek ihre magischen Fähigkeiten und beschließt, da ihr der Boden daheim ohnehin gerade heiß wird, in die Welt hinaus und gegen den Feind zu ziehen. Wie gut, dass Priesterin Teela gerade Verbündete sucht auf ihrem privaten Rachefeldzug gegen die Orks. Eine begabte Zauberin kommt ihr da ganz gelegen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Melanie Stone (Marek) Adam Johnson (Thane) Jake Stormoen (Dagen) Nicola Posener (Teela) Christopher Robin Miller (Hammerhead) Kevin Sorbo (Gojun Pye) Natalie Devine (Caeryn) Originaltitel: Mythica: A Quest for Heroes Regie: Anne K. Black Drehbuch: Anne K. Black, Jason Faller, Kynan Griffin Kamera: A. Todd Smith Musik: Nathaniel Drew Altersempfehlung: ab 12