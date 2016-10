Tele 5 01:40 bis 03:25 Abenteuerfilm Vikingdom - Schlacht um Midgard MAL, USA 2013 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Im späten 8. Jahrhundert schreitet die Christianisierung Nordeuropas scheinbar unaufhaltsam voran, was den nordischen Kriegsgott Thor mächtig auf die Palme bringt. Kurzerhand knöpft er sich die Bekehrten in seiner Reichweite der Reihe nach mit dem Hammer vor und droht, mit seinen Aktionen das gesamte Gleichgewicht im Universum zu destabilisieren. Nun kann nur noch der kühne Barbarenkönig Eirick mit seinem bunt zusammengewürfelten, aber zu allem entschlossenen Haufen den Weltuntergang verhindern. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Dominic Purcell (Eirick) Natassia Malthe (Brynna) Craig Fairbrass (Sven) Conan Stevens (Thor) Jon Foo (Yang) Jesse Moss (Frey) Patrick Murray (Alcuin) Originaltitel: Vikingdom Regie: Yusry Abd Halim Drehbuch: James Coyne Kamera: Eric Oh Altersempfehlung: ab 16