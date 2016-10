Tele 5 22:00 bis 23:50 Thriller Experiment Killing Room USA 2009 2016-10-28 02:30 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Vier Menschen melden sich freiwillig zur Teilnahme an einem Experiment, von dem sie glauben, es diene der Wissenschaft. Einige Stunden sollen sie miteinander in einem leeren Raum verbringen und Testaufgaben lösen, während sie von Dr. Phillips und seine neuen, jungen Assistentin durch eine Spiegelwand observiert werden. Dr. Phillips erklärt ihnen die Formalitäten, stellt jedem Teilnehmer 250 Dollar in Aussicht und drückt ihnen Fragebögen in die Hand. Bevor er hinaus geht und Stahltür abschließt, schießt er einem der vier Teilnehmer in den Kopf. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Nick Cannon (Paul Brodie) Clea DuVall (Kerry Isalano) Timothy Hutton (Crawford Haines) Chloë Sevigny (Emily Reilly) Peter Stormare (Dr. Philipps) Shea Whigham (Tony Mazzolla) Meade Patton (Forsythe) Originaltitel: The Killing Room Regie: Jonathan Liebesman Drehbuch: Ann Peacock, Gus Krieger Kamera: Lukas Ettlin Musik: Brian Tyler Altersempfehlung: ab 16

