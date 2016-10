sixx 22:00 bis 22:25 Dokusoap Tattoo Nightmares Elfenzauber USA 2013 2016-10-26 01:55 16:9 HDTV Merken Gus leistet heute auch psychologische Hilfe, denn das Tattoo seines Kunden weckt in ihm traurige Erinnerungen, die er unbedingt loswerden will. Jasmine versucht unterdessen ihr Glück an einem extrem missglückten Tattoo. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tattoo Nightmares

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 263 Min. Exit Marrakech

Drama

Das Erste 23:30 bis 01:25

Seit 113 Min. Very Bad Things

Komödie

Tele 5 00:00 bis 01:50

Seit 83 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:40 bis 05:00

Seit 43 Min.