Show Die 25 kuriosesten Glücks - und Pechmomente kuriosesten Glücks- und Pechmomente / Schwedische Polizistin stellt im Bikini einen Dieb / Zwillingsüberraschung / Streunende Hündin folgt Läufer durch Wüste D 2016

Schwedische Polizistin stellt im Bikini einen Dieb: Pech für den Dieb! Mit drei Freundinnen saß Mikaela Kellner (39) in einem Stockholmer Park und genoss im Bikini die Sonne. Plötzlich wurden die Damen von einem Mann angesprochen, von dem sie zuerst nichts Böses erwarteten. Doch der klaute ihnen ein Handy und rannte davon. Doch Mikaela ist nicht nur top fit, sie ist auch schwedische Polizistin und gegen sie hatte der Dieb keine Chance. 'Zwillingsüberraschung': Doppeltes Glück! Sharon Rademacher war zum zweiten Mal schwanger! Sie und ihr Partner Korey wussten selbst nicht, ob es Mädchen oder Jungen werden würden. Das wollten beide erst bei der Geburt erfahren. So viel sagten sie auch ihren Angehörigen und Freunden. Nur das es Zwillinge werden würden, dass verrieten sie niemandem und sorgten damit für sehr überraschende Gesichter bei ihren Liebsten. Streunende Hündin folgt Läufer durch Wüste: Was für ein Glücksmoment! Mitten in der Wüste Gobi entwickelte sich beim "Gobi March-Rennen" eine starke Freundschaft zwischen dem schottischen Läufer Dion Leonard und einer streunenden Hündin. Der Hund ließ die Augen nicht mehr von Dion und wurde ein treuer Begleiter. Dion taufte ihn "Gobi" und sie teilten sich Wasser, Essen, ein Zelt. Sieben Tage lang kämpften sie sich durch die Wüste und schaffen es gemeinsam durchs Ziel. Und nach dem Rennen versuchte Dion die Hündin in seine Heimat Schottland zu holen und zu adoptieren. Welche weiteren Geschichten schaffen es in ins Ranking? Und wer macht das Rennen? Sonja Zietlow gibt die Antwort.

Moderation: Sonja Zietlow