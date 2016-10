RTL 19:40 bis 20:15 Daily Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten Folge: 6114 D 2016 2016-10-27 08:30 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Neue Folge Live TV Merken Philip und Tuner sind entsetzt, als sich die harmlose Plastikente als Kokainversteck entpuppt. Aus Angst, selbst unter Verdacht zu geraten, schaltet Philip die Polizei nicht ein. Doch als der Betrüger sein Paket zurückverlangt, braucht er die Hilfe der Polizei. Erleichtert, dass man ihm glaubt, hofft Philip, dass der Betrüger bei der Übergabe gestellt wird. Doch der ist ihm einmal mehr einen Schritt voraus... Sunny will Gerner nach der geplatzten Hochzeit mit einem Ausflug überraschen. Felix bringt sie auf die Idee, campen zu gehen, und bietet ihr sein altes Zelt an. Dankbar für Felix Anteilnahme, bauen beide das Zelt probehalber in seiner Wohnung auf und merken darüber erneut, wie viel sie gemeinsam haben. Nach einer durchquatschten Nacht kommt es abermals zu einem Kuss... Maren befürchtet, dass die von ihr gebuchte Newcomer-Band ein Flop wird. Der Kartenverkauf geht schleppend voran, und zu allem Übel hat sie auch noch vergessen, ein Hotelzimmer zu buchen. Kurzerhand quartiert Maren die Band bei sich zu Hause ein, sehr zur Freude von Alexander und Jonas. Während Alexander sich in seine Jugendzeit zurückgesetzt fühlt und mit der Band musiziert, nutzt Jonas die Band für seine Zwecke... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janina Uhse (Jasmin Flemming) Daniel Fehlow (Leon Moreno) Wolfgang Bahro (Dr. Jo Gerner) Anne Menden (Emily Badak) Ulrike Frank (Katrin Flemming) Jörn Schlönvoigt (Philip Höfer) Originaltitel: Gute Zeiten, schlechte Zeiten