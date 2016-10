Hessen 01:35 bis 03:10 Komödie Das As der Asse F, D 1982 Live TV 20 40 60 80 100 Merken (L'As des as) Europa, 1916. Während des Ersten Weltkriegs trifft der Kampfpilot Jo Cavalier nach einem Luftgefecht auf den deutschen Flieger Gunther von Beckmann. Schnell geraten die beiden in einen handfesten Streit über die Frage, wer sich als Sieger des Duells betrachten darf - der Beginn einer wunderbaren Männerfreundschaft. Zwanzig Jahre später: Jo arbeitet inzwischen als Trainer der französischen Box-Nationalmannschaft und soll mit seinem Team zu den Olympischen Sommerspielen 1936 nach Deutschland reisen. Im Zug nach Berlin flirtet er mit der Journalistin Gabrielle Delcourt, nicht ahnend, dass sie es war, die ihn kurz zuvor in einem unschmeichelhaften Artikel mit einem spöttischen Spruch über Hitler zitiert hatte. Während der Fahrt lernt Jo auch den zehnjährigen Simon Rosenblum kennen. Er freundet sich mit dem jüdischen Jungen an und begleitet ihn zur Buchhandlung seiner Großeltern. Dort muss der Franzose miterleben, wie die Gestapo das Geschäft verwüstet, und beginnt eine wilde Schlägerei mit den Nazi-Schergen. Nach einer aberwitzigen Flucht erwartet Jo in seinem Hotel die nächste Überraschung: Simon und dessen Familie, von den Nationalsozialisten verfolgt, hoffen auf seine Hilfe. Mit tatkräftiger Unterstützung seines alten Freundes Gunther, inzwischen General, aber erbitterter Gegner des Hitlerregimes, will Jo den Rosenblums zur Flucht nach Österreich verhelfen. Das ist jedoch leichter gesagt als getan. Immer wieder gerät die Gruppe in Bedrängnis, aber dank Jos tollkühnen Finten können sie den Nazis ein ums andere Mal entwischen. Trotzdem führt der Weg sie nicht nach Österreich, sondern direkt in die Höhle des Löwen: auf den Obersalzberg, wo Adolf Hitler samt Anhang die Ferien verbringt, darunter seine höchst eifersüchtige Schwester Angela. Hier trifft Jo, als deutscher Offizier verkleidet, auch Gabrielle wieder, die ein Interview mit dem Diktator führen soll. Um doch noch die rettende Grenze zu erreichen, setzt der Teufelskerl alles auf eine Karte. - Die Abenteuerkomödie "Das As der Asse" war einer der größten Kinoerfolge von Kultschauspieler Jean-Paul Belmondo. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean-Paul Belmondo (Jo Cavalier) Marie-France Pisier (Gaby Belcourt) Frank Hoffmann (Gunther von Beckmann) Benno Sterzenbach (Egon Fricke) Günter Meisner (Hitler/Angela) Rachid Ferrache (Simon Rosenblum) Yves Pignot (Emile) Originaltitel: L' as des as Regie: Gérard Oury Drehbuch: Gérard Oury, Danièle Thompson Kamera: Xaver Schwarzenberger Musik: Vladimir Cosma Altersempfehlung: ab 12