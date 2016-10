Hessen 21:00 bis 21:45 Magazin Alles Wissen Das Wissensmagazin Nebenwirkungen / Reifenabrieb - Ein unterschätztes Umweltproblem / Anticholinerge Medikamente schaden dem Gehirn / Medikamente - Der weite Weg bis zur Zulassung / Kurkuma in der Forschung - Kann der Farbstoff Curcumin vielleicht Alzheimer verhindern? / Gefährliche PFCs - Wie gesundheitsgefährdend ist wasserabweisende Kleidung? / Wie wirkt Musik auf Körper und Geist? D 2016 2016-10-30 15:30 HDTV Merken * Schädlicher Reifenabrieb. Rund 44 Millionen Autos befahren Deutschlands Straßen, und jedes einzelne von ihnen hinterlässt pro 50.000 gefahrenen Kilometern rund ein Kilogramm Reifenstaub auf der Straße. Insgesamt sollen so 111.000 Tonnen pro Jahr in die Umwelt gelangen. Neben giftigen Schwermetallen wie Cadmium steckt Zink in einer besonders hohen Konzentration im Reifenabrieb. Diese Partikel sind nicht nur eine Feinstaubquelle, sondern vor allem für den Wasserschutz ein echtes Problem. Eine bisher unterschätzte Gefahr? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Thomas Ranft Originaltitel: Alles Wissen