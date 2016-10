Hessen 19:30 bis 19:58 Regionales hessenschau Achtung, Kontrolle! - Fahrradrowdys auf der Spur / Hessenchampions - Die Bäckerei Pappert aus der Rhön hat sich in der Kategorie Jobmotor einen Namen gemacht / Wenn Hessen schläft - Mit Nachtarbeitern unterwegs: In der Notaufnahme in Kassel / Schwester Andrea dient Gott, ihrem Orden und der Freiwilligen Feuerwehr - Zu Besuch im Kloster St. Hildegard D 2016 2016-10-26 05:02 Untertitel HDTV Live TV