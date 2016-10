Hessen 05:25 bis 05:50 Trickserie Der kleine Prinz Der Planet des Riesen (1) F, D 2011 Untertitel Live TV Merken Der kleine Prinz und Fuchs landen auf dem Planeten des Riesen, der nicht nur geformt ist wie ein riesiger Körper, sondern auch funktioniert wie ein menschlicher Organismus. Von Natura erfahren die Freunde, dass der Planet krank zu sein scheint, es gibt immer öfter heftige Erdbeben, und weite Teile der Erdoberfläche sind versandet, aber niemand kennt die Ursache. Der kleine Prinz findet heraus, dass der Planeten-Organismus in heftiger Unordnung ist, weil Talamus, der zentrale Steuermann im Gehirn, in die schöne Natura verliebt ist und an nichts anderes mehr denken kann. Anstatt sich um seine Aufgaben zu kümmern, schreibt er - beeinflusst von der Schlange - Liebesgedichte, um seine Angebetete zu erobern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der kleine Prinz Regie: Pierre-Alain Chartier Drehbuch: Karen Thilo, Martin Frei-Borchers Musik: Frédéric Talgorn