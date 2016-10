VOX 23:00 bis 23:50 Krimiserie Major Crimes Kettenreaktion USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Eine Bank wird von einem als Santa Claus verkleideten Mann überfallen, während gleichzeitig vor der Bank ein Weihnachtsmann-Flashmob stattfindet. Der Bankräuber flieht durch die Menge und es gelingt ihm, unter all den Weihnachtsmännern unbemerkt zu entkommen. Ein Sicherheitsmann erschießt allerdings einen anderen Santa, George, welcher auch bewaffnet war. Kurze Zeit später wird der Räuber-Santa ebenfalls tot aufgefunden. Es handelte sich um einen gewissen Dean Coker, doch von dem Geld fehlt jede Spur. Als die Ermittler Georges Frau befragen, erkennt diese Dean auf einem Foto wieder. Er war auch bei den Proben für den Flashmob dabei. Schnell gerät die Choreographin Lydia Manning in den Verdacht der Ermittler, mit Dean unter einer Decke gesteckt zu haben. In ihrer Wohnung finden sie auch den Beweis, dass die beiden ein Paar waren, doch Lydia ist verschwunden. Das Team von Major Crimes kommt der Lösung langsam auf die Schliche, und es scheint alles ein abgekartetes Spiel gewesen zu sein, worin auch die Bankangestellte Melanie Jordan verstrickt ist. Doch noch sind einige Fragen offen: Wer erschoss Dean Coker und wo ist das ganze Geld? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mary McDonnell (Capt. Sharon Raydor) G.W. Bailey (Lt. Louie Provenza) Tony Denison (Lt. Andy Flynn) Michael Paul Chan (Lt. Michael Tao) Raymond Cruz (Det. Julio Sanchez) Phillip P. Keene (Buzz Watson) Graham Patrick Martin (Rusty Beck) Originaltitel: Major Crimes Regie: David McWhirter Drehbuch: Kendall Sherwood Kamera: Kenneth Zunder Musik: James S. Levine