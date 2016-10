VOX 22:10 bis 23:00 Krimiserie Major Crimes Weißer Tod USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die fünfjährige Tochter Kayla des Baseballstars Jim Weber wird vermisst. Einbruchsspuren am Fenster ihres Kinderzimmers deuten darauf hin, dass sie in der Nacht entführt wurde. Das LAPD startet eine großangelegte Suchaktion. Videoaufnahmen der Verkehrsüberwachung zeigen, dass in der Nacht nur ein Wagen in der Nähe von Webers Haus gewesen ist. Sein Besitzer wird als Ike Gibson, ein Jugendfreund und Ex-Mitarbeiter von Jim Weber, identifiziert. Als die Ermittler der Major Crimes Jims Appartement durchsuchen, machen sie schließlich eine grausame Entdeckung: Kaylas Leiche in dessen Kühlschrank. Bald stellt sich jedoch heraus, dass es sich bei Ike nicht um den Mörder und Entführer von Kayla handelt. Die Obduktion ergibt, dass das Kind bereits am Abend vorher an einer Überdosis Kokain gestorben war. Jim selbst war am Abend und in der Nacht nicht zu Hause, weil er sich einer minimalinvasiven Operation an der Schulter unterzogen und bei seinem Arzt übernachtet hatte. Die Vernehmung seines Bodyguards Curtis führt zu der überraschenden Erkenntnis, dass Jims Frau Lori kokainsüchtig ist, wovon Jim keine Ahnung hatte. Ist etwa die eigene Mutter für Kaylas Tod verantwortlich? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mary McDonnell (Sharon Raydor) G.W. Bailey (Louie Provenza) Tony Denison (Andy Flynn) Michael Paul Chan (Mike Tao) Raymond Cruz (Julio Sanchez) Phillip P. Keene (Buzz Watson) Kearran Giovanni (Amy Sykes) Originaltitel: Major Crimes Regie: David A. Harp Drehbuch: Duppy Demetrius Kamera: Kenneth Zunder Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 16

